«Impiccate Mike Pence» | le immagini shock sul «tentato golpe» di Capitol Hill – Il video integrale

Leggi su open.online

(Di martedì 14 giugno 2022) Nel corso della prima udienza pubblica della commissione di inchiesta sull’assalto adel 6 gennaio 2021 è stato mostrato per la prima volta undella durata di 10 minuti. La clip offre uno sguardo inedito sulla protesta, avvalendosi anche delle registrazioni effettuate dallecamere di sicurezza posizionate sia fuori che dentro l’edificio. In diversi momenti e da diverse angolazioni, si vedono le centinaia di manifestanti presenti sul posto spingere le barricate e urlare in direzione dell’entrata del palazzo, o marciare al ritmo del coro: «U-S-A, U-S-A!». Alcuni brandiscono mazze da baseball, altri impugnano megafoni dai quali gridano: «We love Trump!». La bandiera americana, così come quella con la scritta «MAGA» (ovvero «Make America Great Again», lo slogan che guidò la campagna elettorale di ...