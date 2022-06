“Il collegio” 7, tutto sulla nuova edizione del programma (Di martedì 14 giugno 2022) Nel palinsesto prime time della prossima stagione televisiva della Rai è presente anche “Il collegio” 7. Nonostante lo scorso anno gli ascolti siano stati relativamente bassi, la rete pubblica ha deciso di puntare nuovamente sul programma, che andrà in onda in prima serata su Rai 2. In questo articolo vi sveliamo tutte le novità della settima stagione de “Il collegio”. (Continua dopo la foto…) Tutte le informazioni su “Il collegio” “Il collegio” è un docu-reality trasmesso in prima serata su Rai 2 dal 2 gennaio 2017. Il programma è basato sul format britannico “That’ll Teach ‘Em” ed è giunto ormai alla settima edizione, prossimamente in onda sul secondo canale. Il docu-reality è commentato da una voce fuori campo che, nelle prime tre edizioni e nella ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 giugno 2022) Nel palinsesto prime time della prossima stagione televisiva della Rai è presente anche “Il” 7. Nonostante lo scorso anno gli ascolti siano stati relativamente bassi, la rete pubblica ha deciso di puntaremente sul, che andrà in onda in prima serata su Rai 2. In questo articolo vi sveliamo tutte le novità della settima stagione de “Il”. (Continua dopo la foto…) Tutte le informazioni su “Il” “Il” è un docu-reality trasmesso in prima serata su Rai 2 dal 2 gennaio 2017. Ilè basato sul format britannico “That’ll Teach ‘Em” ed è giunto ormai alla settima, prossimamente in onda sul secondo canale. Il docu-reality è commentato da una voce fuori campo che, nelle prime tre edizioni e nella ...

Pubblicità

ipergiux : Quindi la Lazio sapeva in anticipo la decisione del Collegio di garanzia dello sport. Ma guarda un pó. Non c'è del marcio. É tutto marcio. - marynelcastel : Sentendo il mio nipotino che protesta ,come al solito ,io lo manderei in un collegio tutto l'anno ,oltre che in una scuola estiva . - Ted0foro : @Albe1414 Eviterei la farsa di coalizioni con dentro tutto e che durano lo spazio di un mattino. Per me lo si può… - CGILModena : ?? RINNOVO RSU INALCA DI CASTELVETRO: FLAI CGIL SI RICONFERMA PRIMO SINDACATO NEL COLLEGIO OPERAI ... e l’azienda bl… - masmelis85 : @susy43279731 Non mi ricordo neanche quante volte le guardie del corpo ti hanno portato via dal bagno del Collegio… -