Giorgia Meloni non ha inserito la scheda verde nell’urna grigia del referendum

(Di martedì 14 giugno 2022)a volte forza delle informazioni ricevute per trasmettere dei messaggi esagerati sui social network, ma spesso è anche lei stessa vittima di questo meccanismo. È accaduto per tutta la giornata di ieri: la leader di Fratelli d’Italia, infatti, è stata presa di mira sui social network perché – nella dinamica della votazione per i cinquesulla giustizia del 12 giugno, con cinque quesiti e dunque cinque schede diverse – avrebbe sbagliato a collocare la, inserendo la(quella con il quesito sulla riforma dell’elezione dei membri togati del Csm)(quella relativa all’elezione dei membri laici delle varie istituzioni della giustizia che si sarebbero volute riformare). ...

Pubblicità

FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: ?? Ecco la tabella con le percentuali di #Lega e #FdI nei capoluoghi del Nord e della Toscana al voto. Il partito di Giorgia… - GiuseppBlasi : @Urfido @Qua_Agatha @AleMunzio91 1 ha esercitato poco la professione di giornalista 2 Giorgia meloni ha bene in me… - Libero_official : Giorgia Meloni manda un messaggio all'esecutivo dopo il voto alle Amministrative: 'Questa maggioranza può ancora so… - messveneto : Fratelli d’Italia e Partito democratico, tra vittorie e ricostruzione in Fvg: intervista doppia a Ciriani e Serracc… - willerdino : RT @ilruttosovrano: La sempre coerente e preparata Giorgia Meloni si lamenta della mascherina durante le votazioni che è una 'follia', al s… -

Coerentementetrae le conclusioni: 'Fossi Salvini e Berlusconi uscirei dal governo'. Più debito meno riforme Lo stare al governo, ilo partecipare al governo di emergenza nazionale è ...Secondo i dati rielaborati da YouTrend il partito disarebbe davanti a quello di Matteo Salvini in ben 12 dei 16 capoluoghi del Centro - Nord andati alle urne. La Lega resterebbe prima ...(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2022 "Io di solito non pongo le questioni in questo modo. Non chiedo a Salvini e Berlusconi di uscire dal Governo. Ma se fossi in loro lo farei" ...Vince il centrodestra alle elezioni comunali 2022, secondo i primi risultati scrutinati ieri, lunedì 13 giugno. Ecco i risultati.