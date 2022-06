(Di martedì 14 giugno 2022) Solo per quest’anno l’unico (da un massimo di 175 a un minimo di 50 euro ao in base all’Isee) sarà erogato per ia caricoai 21di età. Lo prevede un articolo delladel dl, di cui Public Policy ha preso visione, atteso domani in Consiglio dei ministri. La norma in vigore prevede invece che l’unico sia previsto solo per iminorenni, per quelli maggiorenniai 21di età sono previste cifre più basse. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

PPolicy_News : #Semplificazioni fiscali, bozza da 37 articoli: dagli aiuti di Stato all’#Imu (di @VioC) - Giuseppe0772 : I cripto-asset assumono rilevanza nella bozza della nuova direttiva UE sul sequestro e confisca di beni per il cont… -

Il Denaro

Ladi accordo sottoscritta fra parti sociale e Aran riguarda tutto il personale del comparto ... Già perché il, come noto, impone le proprie gabelle anche ai fondi pensione. Si parla, in ......dell'autonoma iniziativa dell 'Agenzia delle Entrate in occasione della presentazione della...professionali sono solo alcuni degli altri temi che esulano dal terreno di confronto sule su ... Fisco, bozza del dl Semplificazioni fiscali: importo pieno dell'assegno per i figli fino a 21 anni. - Ildenaro.it Solo per quest’anno l’importo pieno dell’assegno unico (da un massimo di 175 a un minimo di 50 euro a figlio in base all’Isee) sarà erogato per i figli a carico fino ai 21 anni di età. Lo prevede un a ...Nello specifico, la bozza predisposta dai tecnici del ministero per la Mobilità e le Infrastrutture Sostenibili di Via Nomentana, guidato da Enrico Giovannini, dovrebbe contenere prescrizioni per ...