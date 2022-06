Evento storico per Uomini e Donne | decisione clamorosa di Maria | il programma cambia volto

Leggi su direttanews

(Di martedì 14 giugno 2022)diDe Filippi in vista della prossima edizione di: pronto un doppio appuntamento La conduttrice di UeD,De Filippi (screenshot Witty)È da poco terminata una fortunatissima edizione dima la redazione è già a lavoro in vista del prossimo settembre. Anche la conduttriceDe Filippi è impegnata tra casting e nuove scelte volte a regalare nuovi clamorosi colpi di scena al grande pubblico. Gli appassionati del noto dating show non vedono l’ora di vedere nuovi tronisti e tronista alla ricerca dell’amore. Ed in più sperano di vedere presto come stanno andando le relazioni nate nel corso invece del Trono Over. In vista della prossima edizione potrebbe però arrivare anche un ...