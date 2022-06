“Come Lulù…”. Alessandro Basciano, brutta sorpresa. Anche Signorini non l’ha presa bene (Di martedì 14 giugno 2022) Alessandro Basciano compleanno, stessa cosa accaduta a Lulù Selassié. L’ex GF Vip 6, ora impegnato con Sophie Codegoni, ha festeggiato 33 anni lo scorso 1 giungo ma, a quanto pare, i piani erano molto diversi. Proprio Come per la princess, la festa non è andata Come previsto. Al party di compleanno di Alessandro Basciano sarebbero dovuti esserci diversi ex coinquilini della Casa più spiata d’Italia. La loro presenza alla festa sarebbe stata assicurata dal fidanzato di Sophie Codegoni sia al locale scelto che al settimanale Chi che ha pubblicato le foto, riporta il sito Biccy. Alessandro Basciano compleanno: cosa è successo alla festa Ma, ecco il paragone con la festa di compleanno organizzata da Lulù Selassié, in tanti non si sarebbero ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)compleanno, stessa cosa accaduta a Lulù Selassié. L’ex GF Vip 6, ora impegnato con Sophie Codegoni, ha festeggiato 33 anni lo scorso 1 giungo ma, a quanto pare, i piani erano molto diversi. Proprioper la princess, la festa non è andataprevisto. Al party di compleanno disarebbero dovuti esserci diversi ex coinquilini della Casa più spiata d’Italia. La loro presenza alla festa sarebbe stata assicurata dal fidanzato di Sophie Codegoni sia al locale scelto che al settimanale Chi che ha pubblicato le foto, riporta il sito Biccy.compleanno: cosa è successo alla festa Ma, ecco il paragone con la festa di compleanno organizzata da Lulù Selassié, in tanti non si sarebbero ...

Pubblicità

LaterzaLuciana : Sei la padrona del mondo! E per noi sei la padrona di più di 1400 mondi. Piccolo scricciolo ti voglio tanto bene. U… - Sabri_Alfa : RT @Honolul62444404: Possiamo essere tutti più leggeri e ironici come eravamo prima. Ultimamente su questo # e non solo sta diventando tut… - Sabri_Alfa : RT @pablitam89: Comunque io adoro i fiori di primavera e amo fotografarli! ???? Chissà se anche Lulù vuole diventare una flower blogger com… - mariaga15962342 : #swimmerfairy se non mi conoscessi farei come ho fatto Dirti che ti aspetto in un posto perfetto Che poi io di perf… - MerrySawyer17 : RT @6_Pro_Profumata: @xrhodaxx Come il nome etiope di Lulù, quando passò il suo aereo, e Davide non lo sapeva nonostante stesse lì da più t… -

Compleanno Basciano, ex GF Vip bidonano: niente foto, Signorini stizzito Nei giorni scorsi il gossip ha raccontato che Lucrezia 'Lulù' Selassié, dopo essersi data da fare ... ma che qualcosa non è andato come previsto. Alla festa avrebbero dovuto partecipare un po' dei suoi ... Jessica Selassié e Deddy stanno insieme/ Una foto fa scoppiare il gossip ... tanto che Jesccia ha precisato sui social come stanno attualmente le cose tra lei e Barù. Ma il ... Presenti al concerto anche Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè: " In un solo video le princess, Deddy, ... Nei giorni scorsi il gossip ha raccontato che Lucrezia '' Selassié, dopo essersi data da fare ... ma che qualcosa non è andatoprevisto. Alla festa avrebbero dovuto partecipare un po' dei suoi ...... tanto che Jesccia ha precisato sui socialstanno attualmente le cose tra lei e Barù. Ma il ... Presenti al concerto anche Jessica,e Clarissa Selassiè: " In un solo video le princess, Deddy, ...