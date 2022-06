Berrettini (live ora in tv ) e Sonego debuttano al Queen’s (Di martedì 14 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Berrettini, seconda testa di serie, affronta il britannico Evans: Sonego trova dall’altra parte della rete lo statunitense Kudla, lucky loser al posto dello scozzese Murray. Guida il seeding il norvegese Ruud. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di martedì 14 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi, seconda testa di serie, affronta il britannico Evans:trova dall’altra parte della rete lo statunitense Kudla, lucky loser al posto dello scozzese Murray. Guida il seeding il norvegese Ruud. Torneosu SuperTennis

