Beautiful, anticipazioni 15 giugno 2022: scontro tra Bill e Liam (Di martedì 14 giugno 2022) Tra Liam e Bill si accenderà lo scontro a Beautiful, come rivelano le anticipazioni di mercoledì 15 giugno 2022. Il giovane era alla guida della sua auto in compagnia di suo padre quando un uomo gli si è parato davanti. Liam non è riuscito in tempo a frenare e ha investito in pieno il passante. Poco dopo, il ragazzo e Bill sono scesi dalla macchina per constatare le sue condizioni e si sono accorti che si trattasse di Vinny. Quest'ultimo è morto sotto gli occhi di Liam che, per lo shock, è svenuto. A quel punto, Bill ha caricato il figlio in auto e lo ha riportato a casa, avendo cura di cancellare tutte le prove a suo carico dal luogo dell'incidente. In seguito, il ragazzo ha espresso al genitore la ...

