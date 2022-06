'Ballottaggio decisivo, partita tutta nuova' - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 14 giugno 2022) Il senatore Mallegni (Forza Italia) "chiama" Barsanti: 'Siamo ancora in campo, basta non commettere gli errori del ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 giugno 2022) Il senatore Mallegni (Forza Italia) "chiama" Barsanti: 'Siamo ancora in campo, basta non commettere gli errori del ...

Pubblicità

scheerenberger : RT @Tg3web: Damiano Tommasi, l'ex calciatore, è in testa a Verona col centrosinistra. Decisivo per il ballottaggio sarà il ruolo dell'ex si… - emanuelegiusep3 : RT @Tg3web: Damiano Tommasi, l'ex calciatore, è in testa a Verona col centrosinistra. Decisivo per il ballottaggio sarà il ruolo dell'ex si… - GfcMcIta : @marioadinolfi Decisivo a che cosa? Se al primo turno prendi 200 voti non è detto che al ballottaggio li sposti sul… - soleto902 : @marioadinolfi Tu saresti decisivo solo se a parità di voti al ballottaggio si decidesse in base al peso dei candid… - Tg3web : Damiano Tommasi, l'ex calciatore, è in testa a Verona col centrosinistra. Decisivo per il ballottaggio sarà il ruol… -