Verso Germania-Italia, Mancini: “Non è semplice. Metterò giocatori freschi” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Pensavo che i ragazzi potessero fare un po’ più di fatica, avevano giocato poco insieme. Mi è piaciuta la personalità avuta dai più giovani. Abbiamo fatto un buon lavoro ma c’è da fare tanto. Quando saremo dominanti, come con l’altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci sono tante cose buone però”. Lo dice il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Germania. “Credo che domani Metterò giocatori freschi. È l’ultima e non è facile. In questi 25 giorni insieme la cosa più importante è che i più giovani si sono allenati con calciatori più esperti. Possono essere migliorati a livello di personalità”, sottolinea il ct che ha poi parlato del giovane Scalvini. “È molto bravo, è ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 giugno 2022) “Pensavo che i ragazzi potessero fare un po’ più di fatica, avevano giocato poco insieme. Mi è piaciuta la personalità avuta dai più giovani. Abbiamo fatto un buon lavoro ma c’è da fare tanto. Quando saremo dominanti, come con l’altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci sono tante cose buone però”. Lo dice il commissario tecnico dell’Robertoin conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la. “Credo che domani. È l’ultima e non è facile. In questi 25 giorni insieme la cosa più importante è che i più giovani si sono allenati con calciatori più esperti. Possono essere migliorati a livello di personalità”, sottolinea il ct che ha poi parlato del giovane Scalvini. “È molto bravo, è ...

