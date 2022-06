Ubriaco da in escandescenze e tira fuori il coltello in un pub: aggrediti anche gli agenti (Di lunedì 13 giugno 2022) Terracina. All’improvviso aveva estratto un coltello davanti a tutti, e aveva iniziato ad agitarlo in aria con fare minaccioso: il soggetto era sotto effetto di alcool e non controllava perfettamente i suoi gesti. Qualcosa gli aveva fatto scattare il nervo, e tutti i giovani presenti avevano temuto il peggio quella notte. 27enne Ubriaco pianta un coltello sul tavolo Un 27enne di Terracina nella notte del 24 aprile scorso, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, era finito nel mirino delle forze dell’ordine per aver estratto un coltello di notevoli dimensioni e averlo piantato con irruenza sul tavolo di legno di un locale, un pub per la precisione, sito nel cuore della movida di Terracina, creando allarme, paura e scompiglio tra la folla di giovani presenti. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022) Terracina. All’improvviso aveva estratto undavanti a tutti, e aveva iniziato ad agitarlo in aria con fare minaccioso: il soggetto era sotto effetto di alcool e non controllava perfettamente i suoi gesti. Qualcosa gli aveva fatto scattare il nervo, e tutti i giovani presenti avevano temuto il peggio quella notte. 27ennepianta unsul tavolo Un 27enne di Terracina nella notte del 24 aprile scorso, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, era finito nel mirino delle forze dell’ordine per aver estratto undi notevoli dimensioni e averlo piantato con irruenza sul tavolo di legno di un locale, un pub per la precisione, sito nel cuore della movida di Terracina, creando allarme, paura e scompiglio tra la folla di giovani presenti. Leggi ...

