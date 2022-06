Tragedia in casa Sampdoria: è morto il figlio del collaboratore tecnico di Giampaolo (Di lunedì 13 giugno 2022) Una Tragedia ha colpito la Sampdoria. E’ morto Samuele Micarelli, 21 anni, uno dei due gemelli di Fabio Micarelli, collaboratore tecnico di Marco Giampaolo. Il giovane viaggiava come passeggero su un’auto guidata da un amico e con altre due persone a bordo. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale che attraversa il territorio di Camerino (Macerata). L’impatto è stato fatale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo i primi rilievi, la FIAT su cui viaggiavano i quattro ragazzi avrebbe sbandato, terminando la corsa contro una pianta. Tre persone sono rimaste ferite, nessuna è in pericolo di vita. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, lunedì 13 giugno: parteciperanno anche i dirigenti del club blucerchiato. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Unaha colpito la. E’Samuele Micarelli, 21 anni, uno dei due gemelli di Fabio Micarelli,di Marco. Il giovane viaggiava come passeggero su un’auto guidata da un amico e con altre due persone a bordo. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale che attraversa il territorio di Camerino (Macerata). L’impatto è stato fatale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo i primi rilievi, la FIAT su cui viaggiavano i quattro ragazzi avrebbe sbandato, terminando la corsa contro una pianta. Tre persone sono rimaste ferite, nessuna è in pericolo di vita. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, lunedì 13 giugno: parteciperanno anche i dirigenti del club blucerchiato. L'articolo CalcioWeb.

