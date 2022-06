Sky – Fabian Ruiz può partire niente accordo col Napoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Napoli perde pezzi, l’annuncio di Dries Mertens ha del clamoroso, ma già da giorni sembrava inevitabile. Il giocatore ha fatto sapere che da Napoli nessuno lo ha contattato per il rinnovo, quindi a questo punto appare impossibile che le parti si possa avvicinare di nuovo. Ma De Laurentiis e Giuntoli hanno molti problemi di rinnovo in questo momento. Non c’è solo Mertens, ma anche Ospina che molto probabilmente andrà via a parametro zero, dato che il Napoli è ad un passo dal rinnovo di contratto di Meret. C’è poi il rinnovo di Fabian Ruiz, arenato ed impossibile da sbloccare in questo momento. Senza dimenticare quello di Kalidou Koulibaly. Rinnovo Fabian Ruiz: le novità di oggi Da Sky fanno sapere che il Napoli ha fatto un tentativo per prolungare il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilperde pezzi, l’annuncio di Dries Mertens ha del clamoroso, ma già da giorni sembrava inevitabile. Il giocatore ha fatto sapere che danessuno lo ha contattato per il rinnovo, quindi a questo punto appare impossibile che le parti si possa avvicinare di nuovo. Ma De Laurentiis e Giuntoli hanno molti problemi di rinnovo in questo momento. Non c’è solo Mertens, ma anche Ospina che molto probabilmente andrà via a parametro zero, dato che ilè ad un passo dal rinnovo di contratto di Meret. C’è poi il rinnovo di, arenato ed impossibile da sbloccare in questo momento. Senza dimenticare quello di Kalidou Koulibaly. Rinnovo: le novità di oggi Da Sky fanno sapere che ilha fatto un tentativo per prolungare il ...

