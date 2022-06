Seconda tappa Giro Svizzera 2022: fuga vincente di Leknessund (Di lunedì 13 giugno 2022) Il norvegese Andreas Leknessund ha vinto dopo una lunga fuga in solitaria la Seconda tappa Giro Svizzera 2022, da Kusnacht ad Aesch di 198 km. Il corridore della Team Dsm ha preceduto l’italiano Bettiol e Micheal. Il britannico Stephen Williams conserva la maglia di leader della classifica generale. Seconda tappa Giro Svizzera 2022: cosa è accaduto? Sin dai primi chilometri l’attacco è stato orchestrato da Schar della Agr2, Basso della Astana, Rutsch della Ef, Badilatti della Groupama, Holmes della Lotto Soudal, Pellaud della Tek Segafredo, Suter della Uae Emirates, Burgaudeau della Total Energies, Imhof e Vitzthum della Nazionale Svizzera, e quindi il rientro di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 giugno 2022) Il norvegese Andreasha vinto dopo una lungain solitaria la, da Kusnacht ad Aesch di 198 km. Il corridore della Team Dsm ha preceduto l’italiano Bettiol e Micheal. Il britannico Stephen Williams conserva la maglia di leader della classifica generale.: cosa è accaduto? Sin dai primi chilometri l’attacco è stato orchestrato da Schar della Agr2, Basso della Astana, Rutsch della Ef, Badilatti della Groupama, Holmes della Lotto Soudal, Pellaud della Tek Segafredo, Suter della Uae Emirates, Burgaudeau della Total Energies, Imhof e Vitzthum della Nazionale, e quindi il rientro di ...

