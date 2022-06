Se nel Comune sciolto 4 volte per camorra si parla di anticamorra

Leggi su anteprima24

Napoli – Giovedì 16 giugno, alle ore 18:30, presso il teatro Vittorio Alfieri di Marano (via Tagliamento, 8), l'associazione MaranoLab del presidente Alessandro Pace ha organizzato un evento in occasione del trentennale delle stragi di mafia del 1992 in cui persero la vita il 23 maggio Giovanni Falcone e il 19 luglio Paolo Borsellino. "Ricordare Falcone e Borsellino è un obbligo morale per noi associazioni, oltre che per le scuole, le istituzioni e le famiglie. Abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani la memoria del loro sacrificio. Questi due grandi giudici – dice Pace – hanno combattuto e vinto. Il loro esempio non morirà mai". Parola quanto mai importanti se pronunciate in unla cui amministrazione è stata sciolta ben 4per: nel 1991, nel 2004, nel 2016 e nel 2021. La ...