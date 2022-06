Sardegna | olivastro millenario rinasce dopo essere stato distrutto da un rogo

Pubblicità

Agenzia_Italia : Sono spuntati i primi germogli dalle radici di quel che resta del 'Patriarca', diventato l'albero simbolo del devas… - attelocin73 : RT @AnsaSardegna: Olivastro millenario divorato da rogo Sardegna vive ancora. Sopralluogo a Cuglieri, albero simbolo Montiferru si è ripres… - StefanoPutinati : Attenzione: 3D 1/ Ce l'ha fatta l'olivastro millenario bruciato l'estate scorsa in Sardegna - antodelprino : Ce l'ha fatta l'olivastro millenario bruciato l'estate scorsa in Sardegna ?? - arcocielo : RT @SardegnaG: Rinasce l’olivastro millenario distrutto dai roghi nel Montiferru #incendi #rinascita #Sardegna -

RISORTO DALLE CENERI 13 giugno 2022 18:00 L'olivastro millenario che è sopravvissuto all'incendio che lo aveva distrutto

Una storia che ha indignato e commosso l'intera Sardegna e i tanti visitatori che, da tutto il mondo, giungevano a rendergli omaggio. Una curiosità: i primi germogli verdi sono spuntati il giorno dell ...Per sopperire alla mancanza della chioma, andata interamente bruciata, erano stati posti dei teli di juta che hanno assicurato il giusto ombreggiamento al tronco e alle radici; d'inverno, la copertura ...