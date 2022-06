Salerno, dopo due anni di assenza torna la “Notte Bianca” (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – torna a Salerno la Notte Bianca. dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia la Fenaip organizza la X edizione che si svolgerà il 9 e 10 luglio prossimi. Nelle intenzioni degli organizzatori l’evento punta al rilancio delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi della Città di Salerno e dovrebbero registrarsi oltre 200mila presenze di visitatori, dato rilevato, nelle scorse edizioni. Sabato 9 luglio sarà interessato l’asse viario da Mercatello a Torrione che diventerà un’unica zona pedonale con l’istallazione di tre Palchi in Piazza Mons. Grasso, Piazza della Libertà a Pastena e Piazza Gian Camillo Gloriosi, dove si esibiranno dalle ore 22 alle ore 3,00 artisti di grande richiamo, della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiladuedi stop forzato a causa della pandemia la Fenaip organizza la X edizione che si svolgerà il 9 e 10 luglio prossimi. Nelle intenzioni degli organizzatori l’evento punta al rilancio delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi della Città die dovrebbero registrarsi oltre 200mila presenze di visitatori, dato rilevato, nelle scorse edizioni. Sabato 9 luglio sarà interessato l’asse viario da Mercatello a Torrione che diventerà un’unica zona pedonale con l’istallazione di tre Palchi in Piazza Mons. Grasso, Piazza della Libertà a Pastena e Piazza Gian Camillo Gloriosi, dove si esibiranno dalle ore 22 alle ore 3,00 artisti di grande richiamo, della ...

