Onorato | grazie a Vasco Rossi | ora per lui Lupa Capitolina

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – “140.000 cuori e Roma torna a essere la capitale dei grandi eventi. Un enorme ringraziamento ae alla sua “combriccola” per uno spettacolo che lascia senza fiato. Ti aspettiamo in Campidoglio con il Sindaco Gualtieri per la consegna della.” Lo dichiara Alessandroassessore ai grandi eventi di Roma Capitale. “al Prefetto, al questore, a tutte le forze dell’ordine, alla polizia di Roma Capitale, al 118 e a tutti quelli che hanno ancora una volta dimostrato che a Roma si organizzano i più grandi eventi a livello europeo per partecipazione nella massima sicurezza.” (Agenzia Dire)