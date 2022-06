“Non puoi farlo con la ragazzina”, Baldini show: succede in diretta su SKY (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Palermo ha appena conquistato la promozione in Serie B per la prima volta dal fallimento di pochi anni fa. Uno dei protagonisti di questa cavalcata è indubbiamente l’allenatore del Silvio Baldini. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky al termine della festa per la promozione in cadetteria mettendo in atto un siparietto con il giornalista Bonan. Baldini ha affermato “Qui a Palermo ritrovo dei principi: se sei sposato e ti metti a guardare altre donne, non va bene” Bonan ha ribattuto: “Vabbè, se guardi una bella donna, nulla di male” Silvio Baldini Palermo Il tecnico ha tenuto a precisare: “Sì, ma se hai moglie e figli e vuoi andarti a scopare quella ragazzina, fanno bene a tagliarti i coglioni” In seguito l’allenatore ha cambiato argomento parlando sempre con Bonan: “Ale, dici che sono ‘pazzo’, io ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Palermo ha appena conquistato la promozione in Serie B per la prima volta dal fallimento di pochi anni fa. Uno dei protagonisti di questa cavalcata è indubbiamente l’allenatore del Silvio. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky al termine della festa per la promozione in cadetteria mettendo in atto un siparietto con il giornalista Bonan.ha affermato “Qui a Palermo ritrovo dei principi: se sei sposato e ti metti a guardare altre donne, non va bene” Bonan ha ribattuto: “Vabbè, se guardi una bella donna, nulla di male” SilvioPalermo Il tecnico ha tenuto a precisare: “Sì, ma se hai moglie e figli e vuoi andarti a scopare quella, fanno bene a tagliarti i coglioni” In seguito l’allenatore ha cambiato argomento parlando sempre con Bonan: “Ale, dici che sono ‘pazzo’, io ...

