New Amsterdam 4, Quarta Puntata: Max ed Helen Vanno A Londra! (Di lunedì 13 giugno 2022) New Amsterdam 4, Quarta Puntata: Max ed Helen, dopo un contrattempo, si trasferiscono finalmente a Londra dove iniziano ad ambientarsi e cominciano lì i loro nuovi lavori. In ospedale la situazione si complica… New Amsterdam 4 prosegue e si concentra soprattutto sul rapporto finalmente ufficializzato tra Max ed Helen. Nel corso della Quarta Puntata, si concretizza per i due il progetto di andare a Londra, anche se non mancano difficoltà e contrattempi. Inoltre, come è ovvio che sia, Max resta anche profondamente legato al New Amsterdam. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. New Amsterdam 4: dove eravamo rimasti? Max e Bloom si occupano di un incidente in ambulanza che si è ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 13 giugno 2022) New4,: Max ed, dopo un contrattempo, si trasferiscono finalmente a Londra dove iniziano ad ambientarsi e cominciano lì i loro nuovi lavori. In ospedale la situazione si complica… New4 prosegue e si concentra soprattutto sul rapporto finalmente ufficializzato tra Max ed. Nel corso della, si concretizza per i due il progetto di andare a Londra, anche se non mancano difficoltà e contrattempi. Inoltre, come è ovvio che sia, Max resta anche profondamente legato al New. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. New4: dove eravamo rimasti? Max e Bloom si occupano di un incidente in ambulanza che si è ...

Pubblicità

writesober : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 3x11 - Pressure Drop - writesober : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 3x9 - Disconnected - Maignangioia : @hrchy_simp Se è bella come New Amsterdam la vedo, io lo dico - hrchy_simp : Altro che New Amsterdam...dovete fare una serie sulla signora Cristina,lei sì che salva le vite - writesober : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 3x1 - The New Normal -