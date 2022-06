MotoGP, Bastianini: “Saschsnering ed Assen? Doppietta tosta ma sono preparato” (Di lunedì 13 giugno 2022) Enea Bastianini ha parlato in vista degli appuntamenti di Sachsnering ed Assen, due appuntamenti importanti per il Team Gresini per poter entrare con buone sensazioni nella lunga pausa estiva della stagione di MotoGP. Questo il suo commento: “In Germania lo scorso anno non sono stato veloce come avrei voluto. Veniamo da un weekend difficile, quindi c’è tanta voglia di migliorare e ritrovare quel feeling sull’anteriore che ci farebbe tornare lì davanti. Non è tra i miei circuiti favoriti però è una pista particolare su cui se siamo a posto con la moto possiamo divertirci. Assen è decisamente tra le mie piste preferite invece, molto difficile e molto tecnico. Lo scorso anno ho sofferto, ma quest’anno ci arrivo più preparato. Sarà una Doppietta tosta”. ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Eneaha parlato in vista degli appuntamenti di Sachsnering ed, due appuntamenti importanti per il Team Gresini per poter entrare con buone sensazioni nella lunga pausa estiva della stagione di. Questo il suo commento: “In Germania lo scorso anno nonstato veloce come avrei voluto. Veniamo da un weekend difficile, quindi c’è tanta voglia di migliorare e ritrovare quel feeling sull’anteriore che ci farebbe tornare lì davanti. Non è tra i miei circuiti favoriti però è una pista particolare su cui se siamo a posto con la moto possiamo divertirci.è decisamente tra le mie piste preferite invece, molto difficile e molto tecnico. Lo scorso anno ho sofferto, ma quest’anno ci arrivo più. Sarà una”. ...

