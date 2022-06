Messina | file ai seggi Affluenza al 55 | 64% - 9 | 37% Montemare | raggiunto il doppio quorum

Pubblicità

palermo24h : Messina, file ai seggi. Alle 23 affluenza al 55,64% (-9,37%). Area Montemare al 61.37% - News24_it : Messina, file ai seggi. Alle 19 affluenza al 39,83% (-7,5%). Montemare è al 37.39% SEGUI LA DIRETTA - Gazzetta del… - News24_it : Messina, file ai seggi. Alle 19 affluenza al 39,83% (-7%). Montemare è al 37.39% - Gazzetta del Sud - Edizione Mess… - ABonjix : Al mio seggio #affluenza continua con file da mezz’oretta ?? … c’è voglia di votare qui. #Messina Nord. #Comunali #REFERENDUMGIUSTIZIA - steppenwolf1976 : @borghi_claudio Oggi a Messina ci vengono consegnate 8 schede elettorali !!!!! Le file sono enormi, tanta gente per… -

... condi ore. E' stata una giornata complicata sin dall'apertura dei seggi. Un disastro le ... Aha votato il 55,64% degli aventi diritto, 9,37% in meno rispetto alle precedenti ...Molte anche leal seggio stamattina, volte di un'ora in alcune sezioni negli orari di punta ... In caso di problemi è possibile chiamare questi numeri del Comune di: 0907722710; 090772254; ...Grandi ritardi nella comunicazione dell'affluenza e notevoli disagi in diverse sezioni della città, con file di ore. E' stata una giornata complicata sin ...Il motivo principale e la lunghezza delle operazioni di voto, che ha provocato grosse file ai seggi, scoraggiando chi si recava a votare con la prospettiva di dover attendere anche un’ora, e oltre in ...