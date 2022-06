Il Goretti di Latina all’avanguardia nel trattamento termo-ablativo dei noduli tiroidei

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 giugno 2022)– Grande riconoscimento per l’Ospedale “S.M.” diper la pubblicazione di un importante documento degli endocrinologi americani dell’Aace (American Association of Clinical Endocrinology) in merito aldei noduli. Figura, tra gli autori di questa consensus scientifica pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica internazionale, Endocrine Practice, il dottor Roberto Cesareo, endocrinologo e direttore della struttura di Malattie Metaboliche e gestione del paziente cronico riacutizzato presso il Dea II di. Per ildei nodulinegli ultimi anni sono state proposte tecniche non-chirurgiche, percutanee, eco-guidate, mini-invasive, e grazie ...