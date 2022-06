Genitori lavoratori: tutele, congedi e aiuti per maternità/paternità (Di lunedì 13 giugno 2022) La normativa italiana si preoccupa di tutelare i Genitori lavoratori grazie ad una serie di congedi, permessi e bonus, nella maggior parte dei casi a carico dell’INPS, cui si aggiungono una serie di misure a protezione della salute della lavoratrice, nei casi di svolgimento di mansioni pericolose per la salute della stessa o del nascituro. Queste ultime, in particolare, possono riguardare tanto l’orario di lavoro quanto le modalità stesse di esecuzione della prestazione, come il sollevamento dei pesi o il lavoro notturno. In tema di congedi, poi, si può fruire, oltre ai casi “classici” del congedo obbligatorio e parentale, dei cosiddetti “permessi per allattamento” e del congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore. Da non dimenticare poi la protezione garantita in caso di licenziamento o dimissioni, a ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 13 giugno 2022) La normativa italiana si preoccupa di tutelare igrazie ad una serie di, permessi e bonus, nella maggior parte dei casi a carico dell’INPS, cui si aggiungono una serie di misure a protezione della salute della lavoratrice, nei casi di svolgimento di mansioni pericolose per la salute della stessa o del nascituro. Queste ultime, in particolare, possono riguardare tanto l’orario di lavoro quanto le modalità stesse di esecuzione della prestazione, come il sollevamento dei pesi o il lavoro notturno. In tema di, poi, si può fruire, oltre ai casi “classici” del congedo obbligatorio e parentale, dei cosiddetti “permessi per allattamento” e del congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore. Da non dimenticare poi la protezione garantita in caso di licenziamento o dimissioni, a ...

