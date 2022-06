Fiori d’arancio a Una Vita: il matrimonio di “Antonito” riunisce tutti (Di lunedì 13 giugno 2022) Fiori d’arancio per la star di Una Vita. Alvaro Quintana che interpretava Antonito si è sposato e ha riunito tutto il cast così. Fiori d’arancio veri per la famiglia di “Una Vita“, la soap opera spagnolo che fa compagnia ai telespettatori di canale 5 tutti i giorni, alle 14.45 regalando sempre tante emozioni. Nel corso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 13 giugno 2022)per la star di Una. Alvaro Quintana che interpretavasi è sposato e ha riunito tutto il cast così.veri per la famiglia di “Una“, la soap opera spagnolo che fa compagnia ai telespettatori di canale 5i giorni, alle 14.45 regalando sempre tante emozioni. Nel corso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

argos66 : @SimoneMoriOff Fiori d arancio, asfodelo - Baccanale2 : @SimoneMoriOff 1)acacia 2)fiori d'arancio 3)castagno - AlessandraCicc6 : RT @ciroizzo3: La leggenda racconta che sette fanciulle, a Napoli, portarono in dono alla sirena Partenope il grano cotto nel latte, fiori… - Daffodi37351887 : RT @ciroizzo3: La leggenda racconta che sette fanciulle, a Napoli, portarono in dono alla sirena Partenope il grano cotto nel latte, fiori… - lucy_esposito : RT @ciroizzo3: La leggenda racconta che sette fanciulle, a Napoli, portarono in dono alla sirena Partenope il grano cotto nel latte, fiori… -