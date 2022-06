Elezioni in 17 Comuni della Bergamasca: Ruffini nuovo sindaco a Carona, Blello conferma Mazzuccotelli (Di lunedì 13 giugno 2022) Dalle 14 di lunedì 13 giugno è iniziato lo spoglio delle schede elettorali per le Elezioni comunali in 17 Comuni della Bergamasca. Tre Comuni non dovrebbero riservare sorprese e sono Leffe, Sovere e Villa d’Adda, paesi dove si presentava una sola lista e dove bastava superare il quorum del 40% dei votanti. Nei restanti la sfida è aperta. Gli aggiornamenti in diretta: Ore 14,58: A Nembro dopo 4 sezioni Ravasio (Paese Vivo) nettamente avanti. Nella sede di Paese Vivo attivissimo il sindaco uscente Claudio Cancelli che sta raccogliendo i voti dalle varie sezioni Ore 14, 48: A Solto Collina il sindaco uscente Maurizio Esti nel seggio 1, quello del capoluogo, prende ancora il largo con 123 voti, seguito da Filippo Cassarino con 86 voti e ultimo da Fabrizio Minelli con 44. ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 giugno 2022) Dalle 14 di lunedì 13 giugno è iniziato lo spoglio delle schede elettorali per lecomunali in 17. Trenon dovrebbero riservare sorprese e sono Leffe, Sovere e Villa d’Adda, paesi dove si presentava una sola lista e dove bastava superare il quorum del 40% dei votanti. Nei restanti la sfida è aperta. Gli aggiornamenti in diretta: Ore 14,58: A Nembro dopo 4 sezioni Ravasio (Paese Vivo) nettamente avanti. Nella sede di Paese Vivo attivissimo iluscente Claudio Cancelli che sta raccogliendo i voti dalle varie sezioni Ore 14, 48: A Solto Collina iluscente Maurizio Esti nel seggio 1, quello del capoluogo, prende ancora il largo con 123 voti, seguito da Filippo Cassarino con 86 voti e ultimo da Fabrizio Minelli con 44. ...

