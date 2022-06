“Ecco chi tornerà con la coppa in mano”. Isola dei Famosi 2022, spunta il nome del vincitore: “Se lo merita” (Di lunedì 13 giugno 2022) Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022? Secondo i bookmakers italiani non c’è dubbio. Mancano esattamente due settimane alla finale del programma di Ilary Blasi. Conosceremo il nome del vincitore il prossimo 27 giugno. Per chi non lo sapesse, a Cayo Cochinos ci sono ancora 10 naufraghi, ma molto probabilmente nell’ultima puntata saranno solo cinque o sei. Ma allora chi vincerà l’Isola dei Famosi? Da quello che dicono i sondaggi sul web e ai tweet, il trio d’oro è quello formato da Edoardo Tavassi (Ecco quanti kg ha perso), Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. E proprio su questo gli scommettitori sono d’accordo. Ma andiamo nel dettaglio: secondo Snai e Sisal, chi si porterà a casa il succoso bottino e la gloria eterna? Partendo da Nicolas, in molti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Chi vincerà l’dei? Secondo i bookmakers italiani non c’è dubbio. Mancano esattamente due settimane alla finale del programma di Ilary Blasi. Conosceremo ildelil prossimo 27 giugno. Per chi non lo sapesse, a Cayo Cochinos ci sono ancora 10 naufraghi, ma molto probabilmente nell’ultima puntata saranno solo cinque o sei. Ma allora chi vincerà l’dei? Da quello che dicono i sondaggi sul web e ai tweet, il trio d’oro è quello formato da Edoardo Tavassi (quanti kg ha perso), Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. E proprio su questo gli scommettitori sono d’accordo. Ma andiamo nel dettaglio: secondo Snai e Sisal, chi si porterà a casa il succoso bottino e la gloria eterna? Partendo da Nicolas, in molti ...

