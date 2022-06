È morto Fabio Ridolfi | da 18 anni immobilizzato a letto per una tetraparesi

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo 18passati, immobile, nel suopoche ore dopo l'avvio della procedura di sedazione profonda. La notizia è stata diffusa dalla famiglia del 46enne marchigiano con il fratello Andrea che aveva dichiarato: "avrà quello che voleva. Non siate tristi, per lui sarà una liberazione".nel suoda 18eranel suoda quando, all'età di 28, era stato colpito da unada rottura dell'arteria basilare. Da quel momento, il suo contatto con il mondo esterno avveniva muovendo gli occhi e grazie ad un puntatore oculare. Per 18, nel ...

Ridolfi era immobilizzato in un letto da 18 anni a causa di una tetraparesi. Dopo una lunghissima attesa, il 19 maggio aveva ottenuto il via libera dal Comitato etico.Ridolfi èsenza soffrire, dopo ore di sedazione e non immediatamente come avrebbe voluto ', dichiarano Filomena Gallo e Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni. " Da quattro mesi - ...Fabio Ridolfi, dopo aver revocato il consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali, è morto nel pomeriggio a seguito di un iter che ha prima portato alla sua sedazione profonda. Il 46enne di ...Pesaro. Fabio Ridolfi è morto. Lo annunciano l’Associazione Luca Coscioni e la famiglia del 46enne di Fermignano (Pesaro) che da 18 anni era immobilizzato a letto. Il decesso è avvenuto dopo ...