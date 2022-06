Chiellini ai Los Angeles Fc | annuncio social

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 13 giugno 2022) Giorgioè un nuovo giocatore dei LosFC. "The next chapter", ha scrittocon un messaggio sui. Ovvero, semplicemente, "il prossimo capitolo". Un tweet breve, conciso, ma pienamente esplicativo di una situazione ormai definita. Un messaggio retwittato dall'account ufficiale del LAFC, in attesa che lo stesso club americano emetta un comunicato confermando nei dettagli l'arrivo a parametro zero del calciatore italiano. Nelle scorse ore, peraltro,aveva già dato vita a un sipariettocon il profilo dei LosFC. "In arrivo presto", avevano scritto in italiano gli americani. E Giorgio aveva risposto con l'emoji dei due occhi che osservano la situazione. Un flirt che si è infine trasformato in matrimonio."Io ora credo ...