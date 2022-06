?? – Chi è Milan Skriniar, il giocatore seguito dal PSG? (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-12 08:23:00 Che bomba dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino L’Équipe: È la priorità assoluta di Luis Campos per la prossima finestra di mercato. Milan Skriniar potrebbe sbarcare nella capitale dall’Inter. Arrivato dalla Slovacchia nel 2016, è diventato un riferimento nella sua posizione in Italia, ma anche in Europa. Esordio anticipato nel campionato slovacco Nel 2012, a soli 17 anni, Milan Skriniar esordisce da professionista con l’MSK Zilina. Due anni dopo, dopo un prestito allo Zlate Moravce, il difensore si è già affermato come titolare della sua squadra di allenamento. Contemporaneamente viene convocato nelle varie squadre giovanili della Slovacchia. Le sue esibizioni in Fortuna Liga hanno sedotto la Samp che lo ha reclutato ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-12 08:23:00 Che bomba dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino L’Équipe: È la priorità assoluta di Luis Campos per la prossima finestra di mercato.potrebbe sbarcare nella capitale dall’Inter. Arrivato dalla Slovacchia nel 2016, è diventato un riferimento nella sua posizione in Italia, ma anche in Europa. Esordio anticipato nel campionato slovacco Nel 2012, a soli 17 anni,esordisce da professionista con l’MSK Zilina. Due anni dopo, dopo un prestito allo Zlate Moravce, il difensore si è già affermato come titolare della sua squadra di allenamento. Contemporaneamente viene convocato nelle varie squadre giovanili della Slovacchia. Le sue esibizioni in Fortuna Liga hanno sedotto la Samp che lo ha reclutato ...

