Vangelo di oggi, domenica 12 Giugno 2022: Gv 16,12-15 | Commento di Papa Francesco (Di domenica 12 giugno 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di domenica 12 Giugno 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso”. “Si può avere pace nella tribolazione? Da parte nostra, no: noi non siamo capaci di fare una pace che sia tranquillità, L'articolo Vangelo di oggi, domenica 12 Giugno 2022: Gv 16,12-15 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 12 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi12, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso”. “Si può avere pace nella tribolazione? Da parte nostra, no: noi non siamo capaci di fare una pace che sia tranquillità, L'articolodi12: Gv 16,12-15diproviene da La Luce di Maria.

