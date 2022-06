Una Vita anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022, Genoveva tenta di sedurre David (Di domenica 12 giugno 2022) Nelle puntate di Una Vita trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022 Felipe è certo di essere stato derubato da Fatima, mentre Genoveva è determinata a fare il terzo grado a David, decidendo ad un certo punto di andare oltre al consentito. La donna poi interroga Aurelio che tenta di sviarla e soddisfare la sua curiosità. David si troverà ad affrontare una situazione bollente che riuscirà a gestire egregiamente. Le puntate della nuova stagione di Acacias saranno disponibili su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda di Canale 5. Tutto sulle puntate di Una Vita dal 13 al 17 giugno 2022 Nella puntata di Una Vita di lunedì 13 giugno 2022 Felipe si accorgerà che ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 giugno 2022) Nelle puntate di Unatrasmesse da lunedì 13 a venerdì 17Felipe è certo di essere stato derubato da Fatima, mentreè determinata a fare il terzo grado a, decidendo ad un certo punto di andare oltre al consentito. La donna poi interroga Aurelio chedi sviarla e soddisfare la sua curiosità.si troverà ad affrontare una situazione bollente che riuscirà a gestire egregiamente. Le puntate della nuova stagione di Acacias saranno disponibili su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda di Canale 5. Tutto sulle puntate di Unadal 13 al 17Nella puntata di Unadi lunedì 13Felipe si accorgerà che ...

