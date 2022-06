Tiro con l’arco oggi, Europei 2022: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 12 giugno (Di domenica 12 giugno 2022) Grande attesa a Monaco di Baviera per l’ultima giornata di gara dei Campionati Europei di Tiro con l’arco 2022, prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. L’Italia sogna in grande con il terzetto composto da Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi, che sfiderà la Spagna nella finale per la medaglia d’oro con l’obiettivo di riportare il Bel Paese sul trono d’Europa nella prova a squadre maschile quattordici anni dopo il trionfo di Vittel 2008. Nespoli sarà poi impegnato quest’oggi anche nel primo pomeriggio in coppia con Tatiana Andreoli nello spareggio per il bronzo contro l’Ucraina nel Mixed Team. Tutte le finali saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel, inoltre OA Sport vi proporrà la ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Grande attesa a Monaco di Baviera per l’ultima giornata didei Campionatidicon, prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. L’Italia sogna in grande con il terzetto composto da Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi, che sfiderà la Spagna nella finale per la medaglia d’oro con l’obiettivo di riportare il Bel Paese sul trono d’Europa nella prova a squadre maschile quattordici anni dopo il trionfo di Vittel 2008. Nespoli sarà poi impegnato quest’anche nel primo pomeriggio in coppia con Tatiana Andreoli nello spareggio per il bronzo contro l’Ucraina nel Mixed Team. Tutte le finali saranno visibili in direttasu Olympic Channel, inoltre OA Sport vi proporrà la ...

Pubblicità

_shawnmendesfk_ : @denisevfake a lei il primo tiro *gliela passa con anche l’accendino* - jkmtski : si jungkook sube foto con flores a lo leo mattioli me pego un tiro - Tradlngonlt : RT @TradingonIt: #Cryptocom riduce in maniera importante il cash back per le carte ?? E #Cro va in flash crash. Non è nuova a questi attegg… - GiuseppinaInfra : Con tutto quello che aveva Saimon ha vomitato dopo un tiro di siga #ungiornoinpretura - Paralyzed_Love : Io da sempre molto chill con Harry Styles mio prediletto ma giuro che tiro giù palco e palchetto se non mi inserisc… -