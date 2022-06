Superbike, Misano: Bautista inarrestabile in gara 2 (Di domenica 12 giugno 2022) La gara 2 del mondiale Superbike a Misano Adriatico è una mezza replica di gara 1. Alvaro Bautista tiene a bada un pimpante Toprak Razgatlioglu nei primi giri, poi fa ritmo e scappa via. Lo spagnolo firma il secondo successo su tre gare e allunga in campionato nei confronti di un Jonathan Rea giù da podio. Brillano i colori italiani con Michael Ruben Rinaldi e con Axel Bassani, anche se per un po’. Superbike, Misano: Bautista gioca al gatto con il topo in gara 1 Superbike, Misano: cosa succede in gara 2? Splende il sole a Misano, con 30 gradi ed un asfalto che va per i 50. Al via lo show lo fa Toprak, che brucia in partenza Bautista ed uno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 12 giugno 2022) La2 del mondialeAdriatico è una mezza replica di1. Alvarotiene a bada un pimpante Toprak Razgatlioglu nei primi giri, poi fa ritmo e scappa via. Lo spagnolo firma il secondo successo su tre gare e allunga in campionato nei confronti di un Jonathan Rea giù da podio. Brillano i colori italiani con Michael Ruben Rinaldi e con Axel Bassani, anche se per un po’.gioca al gatto con il topo in: cosa succede in2? Splende il sole a, con 30 gradi ed un asfalto che va per i 50. Al via lo show lo fa Toprak, che brucia in partenzaed uno ...

