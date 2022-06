Referendum sulla giustizia, il quorum è lontano: l’affluenza rischia di essere tra le più basse di sempre (Di domenica 12 giugno 2022) Per il Referendum costituzionale sulla giustizia raggiungere il quorum sembra sempre più un miraggio: dei 51,5 milioni di elettori chiamati a esprimersi su cinque quesiti oggetto delle votazioni, poco più del 12,40% si è effettivamente recato alle urne. Lo dicono i primi dati parziali del Viminale, aggiornati alle 19 di oggi 12 giugno: alle 12 il dato dell’affluenza si era attestato al 6,8%. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sulla legge Severino, le misure cautelari, la separazione delle carriere e le valutazioni dei magistrati, e le candidature per il Csm. Per essere valida, la consultazione promossa dai radicali e dalla Lega dovrebbe raggiungere il 50 per cento dei voti più uno degli aventi diritto. Per il leader del carroccio Matteo Salvini, ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Per ilcostituzionaleraggiungere ilsembrapiù un miraggio: dei 51,5 milioni di elettori chiamati a esprimersi su cinque quesiti oggetto delle votazioni, poco più del 12,40% si è effettivamente recato alle urne. Lo dicono i primi dati parziali del Viminale, aggiornati alle 19 di oggi 12 giugno: alle 12 il dato delsi era attestato al 6,8%. Gli italiani sono chiamati ad esprimersilegge Severino, le misure cautelari, la separazione delle carriere e le valutazioni dei magistrati, e le candidature per il Csm. Pervalida, la consultazione promossa dai radicali e dalla Lega dovrebbe raggiungere il 50 per cento dei voti più uno degli aventi diritto. Per il leader del carroccio Matteo Salvini, ...

