LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col de la Colombiere, il gruppo si avvicina ai fuggitivi (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Warren Barguil rientra in gruppo dopo un piccolo problema meccanico. 15.23 I corridori transitano ora per Saint-Jean-de-Sixt, ultimo centro abitato perima di salire sul Col de la Colombiere. 15.20 54 km alla fine della tappa e del Giro del Delfinato. 15.18 Scende decisamente il distacco del gruppo su questi primi km di salita. Svantaggio segnalato ora a 1’35”. 15.16 Il Col de la Colombiere, che inizierà tra poco più di 5 km, è una salita di 11,9 km al 5,8% di pendenza media. GPM di 1a categoria che concederà ai corridori un unico momento di respiro nella fase centrale dell’ascesa. 15.13 Come detto, la strada è già piuttosto dura, anche se non è iniziata ufficialmente la ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Warren Barguil rientra indopo un piccolo problema meccanico. 15.23 I corridori transitano ora per Saint-Jean-de-Sixt, ultimo centro abitato perima di salire sul Col de la. 15.20 54 km alla fine dellae deldel. 15.18 Scende decisamente il distacco delsu questi primi km di salita. Svantaggio segnalato ora a 1’35”. 15.16 Il Col de la, che inizierà tra poco più di 5 km, è una salita di 11,9 km al 5,8% di pendenza media. GPM di 1a categoria che concederà ai corridori un unico momento di respiro nella fase centrale dell’ascesa. 15.13 Come detto, la strada è già piuttosto dura, anche se non èta ufficialmente la ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla la fuga si avvicinano le ultime salite -… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 prima tappa in DIRETTA: 7 in testa tra cui Davide Villella gruppo a 3’45”. 125 km all’ar… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: quindici al comando ci sono Fabbro e Tiberi - #Delfinato… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #F1 #AzerbaijanGP Meno di 15 giri al termine ed è parata #RedBull con #Verstappen che veleggia vers… - Formula1WM : Giro 37/51 - Russell fa il proprio best in 1'48''513. Mercedes 2''5 più lenta delle Red Bull #GpAzerbaijan #F1 -