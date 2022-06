Lazio | il ritiro tra meno di un mese | servono rinforzi dal mercato

(Di domenica 12 giugno 2022) Ildi Auronzo scatterà tradi un: Tare e Lotito devono accelerare per rinforzare laa disposizione di Sarri In casai giorni passano inesorabili e ildi Auronzo si avvicina.di une la seconda stagione di Maurizio Sarri alla guida dei biancocelesti prenderà forma. Tare e Lotito hanno dunque una ventina di giorni per accelerare sule consegnare una squadra quanto più vicina ai desiderata del tecnico toscano. Il solo Marcos Antonio non può bastare: serve un deciso cambio di passo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

LazioNews_24 : #Lazio, il ritiro di #Auronzo si avvicina: serve accelerare sul mercato - aangariswant : RT @LazioNews_24: Tanta voglia di #Lazio per #MarcosAntonio - LazioNews_24 : Tanta voglia di #Lazio per #MarcosAntonio - Simone_AL7 : 24 giorni al ritiro della Lazio e stiamo ancora senza centrali e portiere..tic tac?? Grande lavoro e impegno del Ds… - LazialiV : @PerSaturno @SSpilabotte Un gran bella Lazio lo diremo a calciomercato terminato, sperando che il più lo abbiano fa… -

Lazio News 24

... organizzata da AMA in collaborazione con il TGR. Lo comunica AMA S.p. A. in una nota. I ... aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città; il servizio dia ......Barcellona - oltre alla Roma e ad altre big italiane - alla finestra mentre sul belga c'è la... E lui, daldella nazionale, ha preso la parola tuonando sul suo futuro: 'Non capisco da dove ... Lazio, il ritiro di Auronzo si avvicina: serve accelerare sul mercato Il ritiro di Auronzo scatterà tra meno di un mese: Tare e Lotito devono accelerare per rinforzare la Lazio a disposizione di Sarri In casa Lazio i giorni passano inesorabili e il ritiro di Auronzo si ...Il ritiro di Auronzo scatterà tra meno di un mese: Tare e Lotito devono accelerare sul mercato per accontentare Sarri In casa Lazio i giorni passano inesorabili e il ritiro di Auronzo si avvicina.