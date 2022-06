Gp Baku | si ritira anche Leclerc | fumata dal motore

(Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) –dale ritiro al 21° giro del Gp diper Charles. Il monegasco della Ferrari era al comando della corsa quando si è dovuto fermare per problemi al. In testa alla corsa ci sono ora le due Red Bull dell’olandese Max Verstappen che precede il messicano Sergio Perez, con il britannico della Mercedes George Russell terzo. Al nono giro si eratal’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz. La macchina dello spagnolo si è infatti fermata alla curva 4 per un problema tecnico. L'articolo proviene da Italia Sera.

