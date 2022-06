Giro di Svizzera 2022, prima tappa oggi in tv: orari e diretta streaming (Di domenica 12 giugno 2022) Il Giro di Svizzera 2022 prende il via oggi con la prima tappa, la Küsnacht – Küsnacht di 178 km. L’edizione numero 85 del Tour de Suisse promette spettacolo fin dalla giornata inaugurale con una frazione in circuito piuttosto mossa e movimentata, anche per gli uomini che ambiscono alla classifica generale. Di seguito le informazioni su come e quando seguire la corsa in tempo reale. CALENDARIO TAPPE, orari, TV E streaming PERCORSO E ALTIMETRIA TAPPE TOUR DE SUISSE 2022: STARTLIST E FAVORITI orari, TV E streaming – La prima tappa del Giro di Svizzera 2022 sarà trasmessa nella sua parte conclusiva in ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Ildiprende il viacon la, la Küsnacht – Küsnacht di 178 km. L’edizione numero 85 del Tour de Suisse promette spettacolo fin dalla giornata inaugurale con una frazione in circuito piuttosto mossa e movimentata, anche per gli uomini che ambiscono alla classifica generale. Di seguito le informazioni su come e quando seguire la corsa in tempo reale. CALENDARIO TAPPE,, TV EPERCORSO E ALTIMETRIA TAPPE TOUR DE SUISSE: STARTLIST E FAVORITI, TV E– Ladeldisarà trasmessa nella sua parte conclusiva in ...

