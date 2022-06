F 1 | Gp Azerbaijan Binotto ' Problemi di affidabilità ci preoccupano'

Pubblicità

mitrandirr : RT @sportface2016: #F1 #AzerbaijanGP, il commento di #Binotto: 'Oggi grande strategia, peccato per i ritiri. Dobbiamo capire' - leclerc16CL : RT @FormulaPassion: #F1 | Mattia Binotto ha commentato il doppio ritiro di Carlos Sainz e Charles Leclerc nel Gran Premio dell'Azerbaijan #… - FormulaPassion : #F1 | Mattia Binotto ha commentato il doppio ritiro di Carlos Sainz e Charles Leclerc nel Gran Premio dell'Azerbaij… - sportface2016 : #F1 #AzerbaijanGP, il commento di #Binotto: 'Oggi grande strategia, peccato per i ritiri. Dobbiamo capire' - sghezziofficial : RT @SPress24: Le diamo queste dimissioni?? #Ferrari #Binotto #Leclerc #Sainz #azerbaijan #azerbaijangp #baku @Charles_Leclerc @Carlossain… -

... 12 giugno 2022 - Disastro Ferrari al Gp di2022 di Formula 1 , vinto da Max Verstappen ...3. Dalle stelle alle stalle. In poco più di un mese, il capo del reparto corse della Ferrari ...Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il Gp di Formula 1 in. Nella gara di Baku, ottava prova del Mondiale di F1, ha preceduto il compagno di ...e il direttore sportivo MattiaÈ ...Un GP di Azerbaijan nero per la Ferrari. L'ottavo round del Mondiale 2022 di F1 ha visto le Rosse non concludere la corsa: Carlos Sainz è uscito di scena per un problema idraulico al nono giro; Charle ...'Sappiamo che c'è molto lavoro da fare', ammette il team principal Ferrari BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - 'Oggi si sono verificati due ritiri che ...