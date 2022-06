Calciomercato Juventus, Pogba è già un affare fatto: le cifre del contratto, a luglio l'annuncio (Di domenica 12 giugno 2022) La Juventus si prepara ad accogliere Paul Pogba: sembra tutto fatto per il ritorno del centrocampista francese in bianconero, nonostante il tentativo fatto qualche giorno fa dal Paris Saint-Germain... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 12 giugno 2022) Lasi prepara ad accogliere Paul: sembra tuttoper il ritorno del centrocampista francese in bianconero, nonostante il tentativoqualche giorno fa dal Paris Saint-Germain...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc non molla #Zaniolo per l'attacco - GiovaAlbanese : Nessun avanzamento sulla trattativa #Morata, dopo il summit che si è tenuto nei giorni scorsi tra #Juventus e… - DiMarzio : .@juventusfc U23, trovato l’accordo per la cessione di #Israel allo @Sporting_CP - GabryOnc : La #Juventus starebbe pensando di non perdere tra 2 anni #Deligt e di venderlo a una cifra superiore ai 100 milioni… - moralesajv87 : RT @NicoSchira: Situazione Nicolò #Zaniolo: #ASRoma discuterà possibile rinnovo solo a mercato chiuso da settembre in poi. Entourage NZ già… -