Berrettini-Murray oggi, Finale ATP Stoccarda 2022: orario, tv, programma in chiaro, streaming (Di domenica 12 giugno 2022) Manca sempre meno alla Finale dell'ATP 250 di Stoccarda. A giocarsi il titolo quest'oggi sull'erba tedesca ci saranno l'azzurro Matteo Berrettini (testa di serie n.2) e il britannico Andy Murray (n.68 al mondo). La sfida si preannuncia ricca di divertimento e di spettacolo: vietato perdersela. I precedenti tra i due ci dicono 1-1. L'italiano arriva all'ultimo atto del torneo dopo aver battuto il moldavo Radu Albot agli ottavi, il connazionale Lorenzo Sonego ai quarti e il tedesco Oscar Otte in semiFinale con un doppio 7-6. Dall'altra parte, invece, l'ex numero 1 al mondo è reduce dalle vittorie in sequenza contro l'australiano Christopher O'Connell, il kazako Alexander Bublik, il greco Stefanos Tsitsipas e l'australiano Nick Kyrgios (battuto ieri in semiFinale per 7-6 ...

FiorinoLuca : Tre mesi di stop, rientra e va in finale. 18 ace, 0 palle break concesse e finale a Stoccarda contro uno tra Murr… - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini è il primo finalista dell'Atp 250 di Stoccarda. Il romano ha battuto il tedesco Oscar Otte con il… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP STOCCARDA,BERRETTINI BATTE OTTE 7-6, 7-6 E VA IN FINALE Affronterà il vincente della sfida tra… - infoitsport : Berrettini in finale contro Murray nell’Atp di Stoccarda - S1Tv : Berrettini in finale contro Murray nell’Atp di Stoccarda -