Tragedia Rai, il lutto è devastante: il brutto male l’ha portato via (Di sabato 11 giugno 2022) Una Tragedia Rai come pochi, lutto in una trasmissione di punta dell’azienda: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Una delle aziende più importanti d’Italia in termini di comunicazione e media, che risulta il primo polo televisivo è l’azienda Rai. Nasce nel 1924 sotto il nome di Unione radiofonica italiana, divenne Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR) nel 1927, poi Radio Audizioni Italiane (RAI) nel 1944 per poi arrivare al nome che oggi attribuiamo nel 1954. I programmi di punta che hanno ottenuto un buono share sono tanti da La vita in diretta, Tale quale show, Ballando con le stelle, The Band, E’ sempre Mezzogiorno e il famoso Unomattina in famiglia. Circa quest’ultima trasmissione, purtroppo è stato affrontato un dramma. curiosità sulla trasmissione (foto web)Unomattina in famiglia è un programma ... Leggi su kronic (Di sabato 11 giugno 2022) UnaRai come pochi,in una trasmissione di punta dell’azienda: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Una delle aziende più importanti d’Italia in termini di comunicazione e media, che risulta il primo polo televisivo è l’azienda Rai. Nasce nel 1924 sotto il nome di Unione radiofonica italiana, divenne Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR) nel 1927, poi Radio Audizioni Italiane (RAI) nel 1944 per poi arrivare al nome che oggi attribuiamo nel 1954. I programmi di punta che hanno ottenuto un buono share sono tanti da La vita in diretta, Tale quale show, Ballando con le stelle, The Band, E’ sempre Mezzogiorno e il famoso Unomattina in famiglia. Circa quest’ultima trasmissione, purtroppo è stato affrontato un dramma. curiosità sulla trasmissione (foto web)Unomattina in famiglia è un programma ...

Pubblicità

daisy_17___ : RT @carbsareforever: È giusto ricordare questo mentre la rai manda in onda la tragedia di #DonMatteo12 - angiii07_ : RT @carbsareforever: È giusto ricordare questo mentre la rai manda in onda la tragedia di #DonMatteo12 - KateSteele89 : RT @carbsareforever: È giusto ricordare questo mentre la rai manda in onda la tragedia di #DonMatteo12 - LEBBY4EVER : RT @carbsareforever: È giusto ricordare questo mentre la rai manda in onda la tragedia di #DonMatteo12 - Juv3girl38 : RT @carbsareforever: È giusto ricordare questo mentre la rai manda in onda la tragedia di #DonMatteo12 -