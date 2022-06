Tiro con l’arco oggi, Europei 2022: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 11 giugno (Di sabato 11 giugno 2022) oggi, sabato 11 giugno, a Monaco di Baviera si disputa la quinta e penultima giornata di gara dei Campionati Europei di Tiro con l’arco 2022, prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024. Day-5 in cui andranno in scena tutte le finali della divisione compound, con l’Italia impegnata su due fronti. Sara Ret, Elisa Roner e Marcella Tonioli sfideranno la Gran Bretagna per il titolo europeo nella prova a squadre femminile alle ore 10.25. Nel pomeriggio Roner andrà poi a caccia del secondo podio personale della manifestazione, fronteggiando la turca Ayse Bera Suzer nello spareggio per il bronzo nel torneo individuale. Tutte le finali del compound verranno trasmesse in diretta streaming su Olympic Channel. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022), sabato 11, a Monaco di Baviera si disputa la quinta e penultima giornata didei Campionatidicon, prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024. Day-5 in cui andranno in scena tutte le finali della divisione compound, con l’Italia impegnata su due fronti. Sara Ret, Elisa Roner e Marcella Tonioli sfideranno la Gran Bretagna per il titolo europeo nella prova a squadre femminile alle ore 10.25. Nel pomeriggio Roner andrà poi a caccia del secondo podio personale della manifestazione, fronteggiando la turca Ayse Bera Suzer nello spareggio per il bronzo nel torneo individuale. Tutte le finali del compound verranno trasmesse in direttasu Olympic Channel. Di seguito il ...

