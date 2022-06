Pubblicità

Alba è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Spagna, toccando diversi temi: 'Vogliamo vincere la partita di domani per andare in vacanza nel miglior modo possibile. Poi ... Spagna, Jordi Alba: 'Testa alla Nations, c'è tempo per le vacanze. Gavi Deve migliorare, ma in pochi come lui' Jordi Alba è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Spagna, toccando diversi temi: "Vogliamo vincere la partita di domani per andare in vacanza nel miglior modo possibile. Poi ... Il Barcellona sta lottando contro i problemi finanziari per inseguire Roberto Lewandowski e Jordi Alba ha fatto appello all'unità al Camp Nou.