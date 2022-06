Pure a Baku la pole è di Charles Leclerc: battute le Red Bull, ma ora... (Di sabato 11 giugno 2022) Continua a fare incetta di pole position Charles Leclerc, che però a questo punto ha assolutamente bisogno che tutto fili liscio in gara. Il pilota monegasco è reduce dall'errore di strategia del muretto Ferrari e prima ancora dal problema alla macchina: due episodi che gli si sono ritorti contro mentre era primo, e ciò ha consentito a Max Verstappen di superarlo nella classifica dei piloti. Leclerc ha confermato ancora una volta tutto il suo talento in qualifica, ottenendo la pole nel Gran Premio d'Azerbaijan con il miglior tempo in 1'41''359. Alle sue spalle il duo della Red Bull: Sergio Perez (+0''282) ha chiuso davanti al compagno di squadra Verstappen, con quest'ultimo che si è dovuto accontentare della terza posizione. Quarto invece Carlos Sainz, a cui resta un po' ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Continua a fare incetta diposition, che però a questo punto ha assolutamente bisogno che tutto fili liscio in gara. Il pilota monegasco è reduce dall'errore di strategia del muretto Ferrari e prima ancora dal problema alla macchina: due episodi che gli si sono ritorti contro mentre era primo, e ciò ha consentito a Max Verstappen di superarlo nella classifica dei piloti.ha confermato ancora una volta tutto il suo talento in qualifica, ottenendo lanel Gran Premio d'Azerbaijan con il miglior tempo in 1'41''359. Alle sue spalle il duo della Red: Sergio Perez (+0''282) ha chiuso davanti al compagno di squadra Verstappen, con quest'ultimo che si è dovuto accontentare della terza posizione. Quarto invece Carlos Sainz, a cui resta un po' ...

