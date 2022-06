Mostre, da domani a Procida le “Storie di epidemie tra terra e mare” (Di sabato 11 giugno 2022) A Procida, capitale italiana della Cultura, prende l’avvio la mostra documentaria “Storie di epidemie – tra terra e mare – nelle carte d’archivio” allestita a bordo della goletta Palinuro, che da domani apre le sue porte al pubblico. Oggi si svolgera’ la cerimonia inaugurale con le autorita’ della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e della Marina Militare, che hanno realizzato l’iniziativa in collaborazione. Parteciperanno il Sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino, e il Direttore di Procida Capitale italiana della Cultura, Agostino Riitano. Interverranno il direttore Generale Archivi, Anna Maria Buzzi, il capo di Stato Maggiore del Comando Logistico della Marina Militare, l’ammiraglio di Divisione Giacinto Sciandra e il comandante ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022) A, capitale italiana della Cultura, prende l’avvio la mostra documentaria “di– tra– nelle carte d’archivio” allestita a bordo della goletta Palinuro, che daapre le sue porte al pubblico. Oggi si svolgera’ la cerimonia inaugurale con le autorita’ della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e della Marina Militare, che hanno realizzato l’iniziativa in collaborazione. Parteciperanno il Sindaco di, Raimondo Ambrosino, e il Direttore diCapitale italiana della Cultura, Agostino Riitano. Interverranno il direttore Generale Archivi, Anna Maria Buzzi, il capo di Stato Maggiore del Comando Logistico della Marina Militare, l’ammiraglio di Divisione Giacinto Sciandra e il comandante ...

Pubblicità

calendario_arte : ?? Domani termina 'Qualcosa nell'aria' presso @fondsrr a Torino (TO), spero ti sia piaciuto :) #regaliamocibellezza - Tecnobarbaro : RT @GenovaEventi: ?? Al via domani la rassegna che prevede oltre 120 eventi gratuiti a Palazzo Ducale tra letture, performance, proiezioni,… - unito : Domani, 10 giugno torna #Archivissima22. Anche #UniTo partecipa! Ore 18.30-23 Apertura serale Archivio Storico, co… - gazzettamantova : Con il Festival di Astronomia l’Universo è a Castellaro Lagusello Da domani a domenica l’Istituto Nazionale di Astr… - alecavo : RT @GenovaEventi: ?? Al via domani la rassegna che prevede oltre 120 eventi gratuiti a Palazzo Ducale tra letture, performance, proiezioni,… -