Maxi-rissa in via Bolla a Milano con i bastoni | 60 in strada | un bambino di due anni finisce all’ospedale

Una Maxi-rissa tra è scoppiata ieri sera tra gli inquilini in via Bolla a Milano. Avvenuta all'altezza del civico 40, ha coinvolto una sessantina di persone. Ovvero gli occupanti degli alloggi di residenza popolare di quella via. Le persone si sarebbero riversate in strada verso le 21.30, armate anche di bastoni, per motivi ancora misteriosi. Gli agenti della polizia sono intervenuti con una decina di volanti e verso le 23,30 hanno concluso l'operazione. Tre cittadini romeni, una donna e due minorenni, sono stati portati in codice giallo presso l'ospedale San Carlo per accertamenti. Il 118 è intervenuto alle 21.30 con tre ambulanze e un'auto del personale medico, medicando sul posto quattro persone, due maschi di 17 e 2 anni, appunto, e due donne di 21 e 44

