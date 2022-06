L’aggressione omofoba di cinque minorenni a una ragazza di Palermo | “Ho sentito calci e pugni ovunque”

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) In, si sono accaniti contro di lei, per il suo modo di vestire, per il suo taglio di capelli, perché è omosessuale: Giada Tripi, 21enne di, è stata vittima di un’aggressione, poi da lei stessa raccontata sui social, dove ha postato anche le conseguenze del pestaggio. Il volto livido, le escoriazioni alla testa. “Stavo andando al centro commerciale per un colloquio di lavoro – ha scritto – ero sul tram quando il branco ha iniziato a insultarmi e a deridermi per come ero vestita, per il mio taglio di capelli, per il mio aspetto secondo loro troppo mascolino per una donna. Ho cercato di farli smettere, ma ogni mia parola era come gettare benzina sul fuoco”. Dopo essere scesa al capolinea è stata seguita, poi all’interno del Forum diè stata fatta cadere a terra: ...