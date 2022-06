L’aereo fantasma in volo sopra l’Europa per un giorno intero (Di sabato 11 giugno 2022) Un Piper, venduto in Lituania a tre clienti «russofoni», ha sorvolato l’Est senza autorizzazioni e con il transponder spento. Il velivolo è atterrato in Bulgaria, gli occupanti sono scappati Leggi su corriere (Di sabato 11 giugno 2022) Un Piper, venduto in Lituania a tre clienti «russofoni», ha sorvolato l’Est senza autorizzazioni e con il transponder spento. Il veliè atterrato in Bulgaria, gli occupanti sono scappati

"Tre persone sono arrivate, hanno ispezionato l'aereo e hanno deciso di acquistarlo", racconta Zaromskis alla tv locale Lrt. I tre, dice lui, non li ha potuti identificare perché hanno effettuato la ...